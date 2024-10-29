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Japonya'da işsizlik oranı geriledi

Japonya'da işgücü piyasası Eylül ayında daraldı; bu durum, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu haftaki faiz toplantısı öncesinde şirketler üzerinde ücretleri artırma yönündeki baskının sürdüğünü gösteriyor.

Haber Merkezi
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Japonya'da işsizlik oranı geriledi
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Japonya'nın eylül ayında mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı ağustos ayındaki yüzde 2,5'ten 2,4'e düştü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 2,5 seviyenin korunacağı yönündeydi.

Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayındaki iş-başvuru oranı ağustos ayındaki 1,23'ten 1,24'e yükseldi. Bu her 100 başvuruya karşılık 124 iş teklif edildiğini gösteriyor. Analistlerin beklentisi iş-başvuru oranının da sabit kalacağı şeklindeydi.

Çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 270.000 artarken, işsizler 90.000 azaldı.

Sıkı işgücü piyasası, BoJ'un perşembe günü sona ermesi planlanan politika toplantısına hazırlanırken olumlu bir ortam sağlıyor. Ekonomistler çoğunlukla aralık veya ocak ayında ek bir faiz artışı beklerken, BoJ'un perşembe günü faiz oranlarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor.

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