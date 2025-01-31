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Japonya'da konut başlangıçları yıllık bazda 8 aydır düşüyor

Japonya'da 2024 yılı aralık ayında konut başlangıçlarında analistlerin tahminleri kadar olmasa da düşüş yaşandı; böylece yıllık üst üste 8'inci ayda da gerileme kaydedildi.

Haber Merkezi
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Japonya'da konut başlangıçları yıllık bazda 8 aydır düşüyor
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Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 62 bin 957 adet oldu. Piyasa beklentisi yüzde 3,9 düşüş olacağı yönündeydi.

Konut başlangıçları en son 2024 yılı Nisan ayında yıllık bazda artış göstermişti.

Son bir yıldır inşaatına başlanan konut sayısı geride kalan üç ayda 800 binin altında kaldı. En son Aralık'ta mevsimsel düzeltilmiş verilerle 787 bin olarak açıkladı.

Ülkedeki 50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 8,1 arttı. İnşaat siparişlerinin tutarı önceki yıl aralık ayında görülen 1,77 trilyon yen seviyesinden, geçen ay 1,91 trilyon yen seviyesine indi.

2024 yılının tamamında ise siparişlerde yüzde 6,2 artış gerçekleşti ve tutar 12,71 trilyon yene ulaştı.

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