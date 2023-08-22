Japonya'da kritik görüşme

Jiji haber ajansının verdiği bilgiye göre Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugün Başbakan Fumio Kishida ile bir araya geldi.

Görüşme, Japon yeninin ABD doları karşısında 146,40 seviyesine kadar gerilediği bir dönemde gerçekleşti.

BOJ Başkanı Ueda, "Selefim Kuroda, Başbakan ile düzenli olarak görüşüyordu, Başbakan Kishida ile bugünkü görüşmem de aynı çerçevede gerçekleşti." dedi.

Japonya, Eylül 2022'de USDJPY'nin 145 yenin üzerine çıkması karşısında piyasaya müdahale etmiş ve 1998'den bu yana ilk kez yen alımı yapmıştı.

USDJPY şu sıralarda düne göre yüzde 0,23 kayıpla 145,88 seviyesinden işlem görüyor.