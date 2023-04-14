Japonya'da kurumsal firma iflasları arttı

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, en az 10 milyon yen (76 bin dolar) borca sahip kurumsal firmaların durumlarını araştırdı.

Araştırmada, Japonya geneli Nisan 2022-Mart 2023 döneminde 6 bin 799 kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı ortaya çıktı. Bu sayı, önceki mali yıla kıyasla 883 artış kaydetmiş oldu.

Araştırmada iflasa yol açan sebepler arasında en fazla, yükselen hammadde maliyetleri ve artan enerji masrafları dikkati çekti.

İflaslarda COVID-19'la mücadele kapsamında firmalara sağlanan kredilerin geri ödenememesinin de etkili olduğu vurgulandı.