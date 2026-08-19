Japonya'da makine siparişleri beklentileri aştı

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Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, gemi ve elektrik şirketlerinden gelen oynak siparişler hariç çekirdek makine siparişlerinin değeri haziranda mevsimsellikten arındırılmış olarak 1 trilyon 55,8 milyar yen oldu. Piyasa beklentisi aylık yüzde 7,2-7,4 artış yönündeydi. Mayısta siparişler yüzde 12,4 gerilemişti.

Yıllık bazda çekirdek makine siparişleri yüzde 16,9 arttı. Beklenti yüzde 10,8 artış seviyesindeydi. Önceki ayda yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş kaydedilmişti.

Çekirdek makine siparişleri, Japon şirketlerinin sermaye harcamalarına yönelik eğilimini gösteren öncü göstergelerden biri olarak izleniyor. Son veriler, İran kaynaklı jeopolitik belirsizliklerin sürmesine rağmen şirketlerin yatırım planlarında belirgin bir bozulma olmadığını gösterdi.

Norinchukin Research Institute ekonomisti Takeshi Minami, İran'daki durumun yakın vadede çözüme kavuşmasının zor görünmesine rağmen, Başbakan Takaichi'nin büyüme stratejisine yönelik beklentilerin sermaye harcamalarını destekleyebileceğini belirtti. Minami, yatırım verilerinin güçlü seyrini korumasını beklediğini ifade etti.

Japonya'da faaliyet gösteren 280 makine üreticisinin aldığı toplam siparişlerin değeri haziranda bir önceki aya göre mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 0,4 arttı. Nisan-haziran döneminde toplam makine siparişleri önceki çeyreğe göre yüzde 11,3 yükselirken, özel sektör çekirdek siparişleri aynı dönemde yüzde 0,2 arttı.

Kabine Ofisi, temmuz-eylül döneminde toplam makine siparişlerinin önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azalmasını, çekirdek özel sektör siparişlerinin ise yüzde 4,9 artmasını bekliyor.