Japonya'da market satışları son bir yıldır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 926,5 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 911,5 milyar yen seviyesindeydi.

Toplam market satışları yıllık yüzde 1,9 artışla 964,0 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık yüzde 0,1 düşüşle 55 bin 692'ye indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 1,2 artışla 1 milyon 288 bin 818 kişi olarak belirlendi.