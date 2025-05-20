Japonya'da market satışlarında artış sürüyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 938,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 919,6 milyar yen seviyesindeydi.

Toplam market satışları yıllık yüzde 2,3 artışla 976,2 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık yüzde 0,4 artışla 55 bin 647'ye çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 0,5 artış gösterdi ve 1 milyon 281 bin 424 kişi olarak belirlendi.