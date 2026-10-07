Japonya'da öncü endeks Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

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Japonya'da ekonomik aktivitenin önümüzdeki aylara ilişkin görünümünü ölçen öncü ekonomik endeks ağustos ayında yükseliş kaydetti.

Endeks, 118,0 seviyesine çıktı. Temmuz ayında 117,6 seviyesinde bulunuyordu. Piyasa beklentisi ise 118,1 seviyesindeydi. Böylece endeks Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Rekor bütçe endeksi destekledi

Yükselişte hükümetin uygulamaya aldığı tedbirler etkili oldu. Hayat pahalılığını hafifletmeye yönelik kapsamlı önlemler ile Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerini sınırlamak amacıyla sağlanan acil enerji desteğini içeren rekor büyüklükteki kamu bütçesi endeksi destekledi.

Makro verilerde karışık seyir

Makro verilerde ise karışık bir tablo izlendi. Enflasyon, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2 hedefi civarındaki seyrini sürdürdü.

İstihdam tarafında 300 bin kişilik artış kaydedildi. İşsizlik oranı ise temmuz ayında gördüğü 12 aylık dip seviyesinden sınırlı yükseliş gösterdi.

Tüketici güveni, gelir artışı ve istihdam beklentilerindeki iyileşmeye rağmen hafif gerileme kaydetti.