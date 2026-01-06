Japonya’da parasal taban 18 yıl sonra ilk kez geriledi

Japonya’da parasal taban, BOJ'un uzun yıllardır süren güçlü parasal destekten kademeli çıkışıyla birlikte 2025 yılında 18 yıl sonra ilk kez düşüş kaydetti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), ekonominin yüzde 2’lik enflasyon hedefine kalıcı biçimde yaklaşması gerekçesiyle geçen yıl yaklaşık on yıldır uyguladığı geniş çaplı teşvik programını sonlandırmıştı.

Bu adımların etkisiyle, 2025 yılı ortalama parasal tabanı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 azalarak 2007’den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Aralık ayında parasal tabanın ortalama bakiyesi 594,19 trilyon yen seviyesine indi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 9,8’lik bir gerilemeye işaret ederken, Eylül 2020’den bu yana ilk kez 600 trilyon yenin altına düşüldü.

Analistler, BOJ’un tahvil alımlarını azaltmaya ve faiz artırımlarına devam etmesiyle birlikte parasal tabandaki düşüşün süreceğini öngörüyor.