Japonya'da reel ücretler 10 aydır aralıksız geriliyor

Çalışma bakanlığının açıkladığı verilere göre, tüketicinin satın alma gücünün önemli bir göstergesi olan enflasyona endeksli reel ücretler, Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 oranında azaldı.

Bu oran, Eylül ayındaki revize edilmiş %1,3'lük daralmadan daha yavaş olsa da, ocak ayında başlayan düşüş eğilimini sürdürdü. Ortalama nominal ücretler ise bir önceki yılın ekim ayına göre %2,6 artışla 300.141 yen ($1.941) oldu. Bu, revize edilmiş %2,1'lik Eylül ayı artışını takip eden üç aylık en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Ancak bu kazanç, %3,4 olan tüketici fiyatlarındaki artışı geçmeye yetmedi.

Bank of Japan'ın 18-19 aralık toplantısında faiz oranına ilişkin karar verirken en önemli veri noktalarından biri ücret eğilimleri olacak. Reuters'ın haberine göre merkez bankasının gelecek hafta faiz artırması ve hükümetin de bu kararı tolere etmesi bekleniyor.

Düzenli ödemeler (temel maaş) ekimde %2,6 yükseldi ve eylüldeki revize edilmiş %2'lik artıştan daha hızlı bir ivme gösterdi. Özel sektörün gücünün bir göstergesi olan fazla mesai ücretleri de ekimde %1,5 arttı ve eylülün revize edilmiş %1'lik artışından daha iyi bir performans kaydetti. Çoğunlukla tek seferlik ikramiye ödemelerinden oluşan özel ödemeler ise ekimde %6,7 arttı. Bu gösterge, yaz ve kış ikramiye ayları dışında genellikle oynaklık göstermektedir.