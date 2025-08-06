Japonya'da reel ücretler 6 aydır geriliyor

Japonya Hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, hanehalklarının satın alma gücünün temel belirleyicilerinden biri olan enflasyona göre ayarlanmış reel ücretler, Mayıs ayındaki %2,6'lık düşüşün ardından Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 düştü.

Haziran ayındaki reel ücret düşüşü Ocak ayından bu yana en yavaş düşüş olsa da, tüketim üzerindeki daha geniş çaplı baskılara işaret ediyor.

Bakanlığın reel ücretleri hesaplamak için kullandığı ve taze gıda fiyatlarını içeren ancak kira giderlerini içermeyen tüketici enflasyon oranı, Haziran'da yıllık bazda yüzde 3,8 artarak son yedi ayın en düşük seviyesini gördü.

Çalışma Bakanlığı yetkilisi, yaz ikramiyeleri nedeniyle özel ödemelerin haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 arttığını ancak enflasyondaki artışa ayak uyduramadığını söyledi.

Toplam nakit kazançlar veya nominal ücretler Haziran ayında %2,5 artarak 511.210 yene (3.476 $) yükseldi. Bu artış, Mayıs ayındaki %1,4'lük revize edilmiş artışın ve son dört ayın en hızlı artışının ardından hız kazandı.

Haziran ayında normal ücret veya taban maaş %2,1 artarken, fazla mesai ücreti %0,9 arttı.

Japonya'nın büyük firmaları, yıllık bahar ücret görüşmelerinde ortalama yüzde 5'in üzerinde zam yapmayı kabul etti.