  3. Japonya'da reel ücretler 9 aydır düşüyor
Japonya'da reel ücretler, enflasyonun nominal ücret artışlarını geride bırakması nedeniyle dokuzuncu ay üst üste geriledi.

Enflasyona göre düzeltilmiş ve hane halkı satın alma gücünün temel belirleyicisi olan reel ücretler, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Bu düşüş, ocak ayında başlayan gerileme serisini devam ettirdi.

Ortalama nominal ücret veya toplam nakit kazançlar ise eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 297.145 yen oldu. Ancak bu artış, nisan ayından bu yana ilk kez hızlanan ve yüzde 3,4'e yükselen tüketici fiyatlarının gerisinde kaldı.

Ülkenin en büyük işçi konfederasyonu Rengo, geçen ay 2026 bahar ücret görüşmeleri için "Yüzde 5 veya daha fazlası" hedefi belirledi. Bu yıl Rengo'ya üye sendikalar, 34 yılın en büyük artışı olan ortalama yüzde 5,25'lik ücret zammı sağlamıştı.

