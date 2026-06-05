Japonya'da reel ücretler dördüncü ayda da arttı

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, enflasyondan arındırılmış ücretler yıllık bazda yüzde 1,9 arttı. Önceki ayın artışı yüzde 1,4 olarak revize edilirken, son veri ekonomistlerin yüzde 1,7'lik artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Nominal ücretler aynı dönemde yüzde 3,5 yükseldi ve yüzde 3,1'lik piyasa beklentisini aştı. Temel ücretlerde artış yüzde 3,4 oldu. Japonya Merkez Bankası yetkililerinin izlediği ve örnekleme sorunlarından arındırılmış benzer gösterge ise tam zamanlı çalışanlar için yüzde 2,6 arttı.

Veriler, Japonya Merkez Bankasının 15-16 Haziran'daki politika toplantısı öncesinde açıklandı. Bankanın gösterge faiz oranını çeyrek puan artırması geniş ölçüde bekleniyor.

Ücretlerdeki istikrarlı artış, iç talebin dayanıklı seyrettiğine işaret ederken, para politikasında normalleşme adımlarına yönelik gerekçeyi güçlendirdi.

Nomura Securities Baş Piyasa Ekonomisti Kohei Okazaki, bu yılki ilkbahar ücret görüşmeleri ve sonuçlarının gelir koşullarını desteklediğini belirtti. Okazaki, Orta Doğu'daki durumun yeniden belirgin biçimde kötüleşmemesi halinde haziran ayında faiz artışının neredeyse kesin olduğunu ifade etti.

Capital Economics de ücret artışındaki gücün Japonya Merkez Bankasına bu ay sıkılaşmaya yeniden başlamak için alan açtığını değerlendirdi. Kuruma göre, işgücü nakit kazançlarındaki büyüme nisan ayında hızlandı.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, söz konusu hızlanmanın ikramiye ve fazla mesai ödemelerini yansıttığını, ancak düzenli kazanç artışının otuz yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesinde kaldığını belirtti.

Surya, Japonya Merkez Bankasının izlediği alternatif göstergede temel ücret artışında sınırlı yavaşlama görüldüğünü, ancak büyümenin geçen yılın ortalamasının belirgin üzerinde olduğunu ifade etti.

Düşük işsizlik ve şirketlerin işgücü açığı bildirmesi nedeniyle ücret baskılarının yüksek kalmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın değerlendirmelerine paralel olarak, işgücü açığının ücret ve fiyatların birbirini destekleyerek ılımlı şekilde yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Capital Economics'e göre, bu ay 25 baz puanlık faiz artışı neredeyse kesin görünüyor.