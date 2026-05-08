Japonya'da reel ücretler mart ayında üst üste üçüncü kez yükseldi

Japonya'da reel ücretler mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artış gösterdi. Cuma günü açıklanan hükümet verilerine göre, üst üste üçüncü ayda da devam eden bu yükseliş, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) haziran ayındaki politika toplantısında faiz artırımına gitme olasılığını güçlendirdi.

Veriler, mart ayındaki bahar ücret müzakerelerinin son üç yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'in üzerinde artışla sonuçlanmasının ardından Japonya'daki ücret büyümesinin sağlamlığını ortaya koyuyor. Faiz oranlarını 15-16 Haziran tarihlerinde gözden geçirecek olan BOJ, ücretler ve fiyatlardaki istikrarlı artışı yeni bir faiz artırımı için ön koşul olarak değerlendiriyor. Reuters tarafından ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık üçte ikisi, BOJ'un gösterge faiz oranını haziran sonuna kadar yüzde 1,0 seviyesine yükseltmesini bekliyor.

Hanehalkı satın alma gücünün temel bir ölçütü olan enflasyona göre ayarlanmış ücret artış hızı, şubat ayındaki revize edilmiş yüzde 2'lik kazanca göre yavaşlasa da ocak ayındaki yüzde 0,7'lik artışın üzerinde kalmaya devam etti. Ortalama nominal ücretler veya toplam nakit kazançlar, şubat ayındaki yüzde 3,4'lük yükselişin ardından mart ayında yüzde 2,7 artarak 317 bin 254 yen seviyesine ulaştı.

Nominal ücret artışı, bakanlığın reel ücretleri hesaplamak için kullandığı ve mart ayında yüzde 1,6 olarak gerçekleşen tüketici enflasyon oranını geride bıraktı.

Çalışanların temel maaşları veya düzenli ödemeleri, bir önceki aydaki yüzde 3,4'lük artışın ardından mart ayında yüzde 3,2 oranında büyüme kaydetti.