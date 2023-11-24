Japonya'da resesyon endişeleri arttı

Jibun Bank tarafından hesaplanan Japonya'nın imalat sektöründeki satın alma yöneticileri faaliyet endeksi (PMI) Kasım ayında öncü verilerle 48,7 seviyesinden 48,1'e düşerek, daralmayı genişlemeden ayıran 50 seviyesinin altında kaldı.

Hizmet sektöründeki gösterge minimal bir iyileşme göstererek 51,6'dan 51,7'ye çıkarken, bileşik gösterge 0,5 puan düşüşle 50,0 puana indi ve yılın en düşük seviyesine geldi.

Veriler, küresel talebin durgunluğunu sürdürdüğünü, Japonya ekonomisinin ise yurt içi aktivitenin de cansız kalması nedeniyle üçüncü çeyrekte beklenenden fazla küçüldüğünü gösteriyor.

Açıklanan veriler, yılın üçüncü çeyreğinde öncü verilerle yüzde 0,5 daralan Japonya ekonomisinde, yılın son çeyreği için de daralma riskine işaret ediyor. Bazı ekonomistler ülkenin art arda iki çeyrek daralma yaşayarak teknik resesyona girme riskine dikkat çekiyorlar.

Zayıf sonuçlar, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz seviyelerini değiştirmeme ve politika normalleşmesini erteleme gerekçesini de destekliyor.