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Japonya'da sanayi üretimi aşağı yönlü revize edildi

Japonya'nın mayıs ayında sanayi üretimi final rakamları, öncü verilerde yaşanan sınırlı yükselişi tersine çevirdi ve negatif bölgeye doğru revize edildi.

Haber Merkezi
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Japonya'da sanayi üretimi aşağı yönlü revize edildi
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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan nihai verilere göre, sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 düşüş gösterdi. Öncü verilerde üretimde %0,5 artış olduğu açıklanmıştı.

ABD'nin tarife baskılarının ortasında gelen veri yıllık bazda öncü verilerde %1,8 gerileyen üretimin, daha da kötüleşerek %2,5 aşağı geldiğine işaret etti.

Nakliyeler aylık %2,2 artıştan %2,4 artışa, stoklar %1,9 düşüşten %1,8 düşüşe revize edildi.

Kapasite kullanım oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,0 artarken, geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında %1,1 aşağı geldi.

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