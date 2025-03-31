Japonya'da sanayi üretimi beklentilerden hızlı toparlandı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, sanayi üretimi Ocak ayındaki %1,1'lik düşüşün ardından Şubat ayında %2,5 arttı. Bu piyasada beklenen %2,3 rakamın da üstünde bir büyümeye işaret etti.

Ancak, Japonya'nın önümüzdeki aylardaki endüstriyel üretiminin ABD yönetimi tarafından uygulanan yüksek tarifeler ve küresel ekonomideki zayıflıktan olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Veriler, Japon şirketlerinin Mart ayında üretimin %0,6, Nisan ayında ise %0,1 artmasını beklediğini gösterdi.

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen tüm otomobiller ve önemli otomobil parçaları için ek %25 gümrük vergisi duyurdu.

Nomura Araştırma Enstitüsü'nde ekonomist ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) eski yönetim kurulu üyesi Takahide Kiuchi, Japonya'da otomotiv endüstrisinin çok geniş bir tabanı olduğundan, bu hareketin ülkenin büyümesini muhtemelen %0,2 oranında düşüreceğini söyledi. Kiuchi, "Bu, Japon ekonomisine önemli bir darbe vuracak, yerel üretim ve istihdamda düşüşe neden olacak ve imalat sektörünün boşalmasını hızlandıracak" dedi.