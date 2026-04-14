Japonya'da sanayi üretimi geriledi

Japonya'da sanayi üretimi, Şubat 2026 döneminde bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında düşüş kaydederek son dört ayın ilk daralmasını gerçekleştirdi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan kesin veriler, yüzde 2,1'lik düşüşe işaret eden öncü verilere kıyasla sınırlı bir yukarı yönlü revizyona gidildiğini ortaya koydu. Ocak ayında sanayi üretimi yüzde 4,3 oranında büyüme göstermişti.

Yıllık bazda ise, sanayi üretimi şubat ayında yüzde 0,4 oranında artarak üst üste üçüncü ayında da yükselişini sürdürdü. Ancak bu rakam, ocak ayındaki yüzde 0,7'lik yıllık büyüme hızına kıyasla bir yavaşlamaya işaret etti.