Japonya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında arttı

Japonya'da sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Böylece üretimde artış ikinci aya taşınırken, gerçekleşme piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre, piyasa beklentisi sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,1 artması yönündeydi.

Bakanlık tarafından ankete katılan üreticiler, mevsimsellikten arındırılmış üretimin haziran ayında yüzde 3,7 artmasını, temmuz ayında ise yatay seyretmesini bekliyor.

Mayıs ayında ulaşım ekipmanları üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,6 yükselirken, inorganik ve organik kimyasalların üretimi yüzde 3,7 arttı.