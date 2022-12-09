Japonya'da şirket iflaslardaki artış sürüyor

Japonya’da iflas eden şirket sayısında artış üst üste 7'inci aya taşındı. Artış son 6 aydır çift haneli geliyor.

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 570 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 468 seviyesindeydi.

Yıllık karşılaştırmada 100'den fazla görülen artış, 2008 yılı Lehman şokunun yaşandığı dönemden bu yana ilk kez görüldü.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 438 oldu ve toplam iflasların yüzde 76,9'unu oluşturdu.

Şirketlerin batık borçları yüzde 57,8 artarak 128,6 milyar yene yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 81,4 milyar yen seviyesindeydi.