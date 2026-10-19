Japonya'da spot elektrik fiyatı 4 yılın zirvesine çıktı

Japonya'da spot elektrik fiyatı, yakıt maliyetleri ve planlı bakım kesintileri nedeniyle haftalık %25'ten fazla artarak kilovatsaat başına 31,15 yen ile son dört yılın zirvesine çıktı.

Fiyat artışı tek bir bölgeyle sınırlı kalmadı ve ülke geneline yayıldı. Tokyo'daki spot elektrik fiyatı bir önceki haftaya göre %19 yükselirken, Kansai ve Chubu bölgelerinde artışlar sırasıyla %61 ve %19 oldu. Böylece Tokyo'daki görece sınırlı yükselişe karşın, batı bölgelerindeki sıçrama ülke ortalamasını yukarı çekti.

Yakıt maliyetleri fiyatları yukarı çekti

Artışın arkasında yakıt tarafındaki baskı belirleyici oldu, çünkü ABD-İran savaşı nedeniyle süren tedarik kesintileri Japonya'nın enerji karışımındaki önemli yakıtlardan sıvılaştırılmış doğal gazın fiyatını artırdı. Öte yandan bazı ülkeler enerji güvenliği gerekçesiyle yeniden kömüre yöneldiği için talep tarafında ek bir baskı oluştu. Artan talep ve dünyanın en büyük kömür üreticilerinden Endonezya'dan gelen arzın gerilemesiyle kömür fiyatları da yükseldi ve Newcastle gösterge vadeli kontratları ağustos sonundan bu yana yükselerek geçen cuma ton başına 150,4 dolara ulaştı. Bu seviye, İran'daki savaşın başlamasından hemen önceki seviyenin yaklaşık %30 üzerinde bulunuyor.

Bakımlar arzı daralttı

Fiyatı yukarı iten ikinci faktör arz tarafındaki daralmadan kaynaklandı. Japonya'da pazartesi günü kullanılabilir elektrik kapasitesi bazı tesislerin kış öncesi planlı bakıma girmesi nedeniyle bir ay önceki aynı güne göre yaklaşık %12 azaldı. Bu nedenle azalan üretim kapasitesi artan yakıt maliyetleriyle birleşince, spot piyasada fiyatların dört yılın zirvesine çıkmasına neden oldu.