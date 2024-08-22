Japonya'da süpermarket satışları 16 ay sonra ilk kez geriledi
Japonya'da zincir marketlerin ciroları temmuz ayında 16 ay sonra ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi.
Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %1,0 azaldı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %4,7 artış yaşanmıştı.
Satışlar bir önceki aya göre ise %2,4 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,0 milyar yene gelirken, satışlar 16 ay sonra ilk kez gerilemiş oldu.
Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %1,1 düşüş kaydedildi.
Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %0,9 ve ev eşyası ürünleri satışları %4,9 artarken, giyim ürünleri satışlarında %11,1 düşüş görüldü.
Rakamlar 47 şirketin 9 bin 253 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 48 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.548 adet düşüş yaşandı.