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Japonya'da süpermarket satışları 16 ay sonra ilk kez geriledi

Japonya'da zincir marketlerin ciroları temmuz ayında 16 ay sonra ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Japonya'da süpermarket satışları 16 ay sonra ilk kez geriledi
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Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %1,0 azaldı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %4,7 artış yaşanmıştı.

Satışlar bir önceki aya göre ise %2,4 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,0 milyar yene gelirken, satışlar 16 ay sonra ilk kez gerilemiş oldu.

Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %1,1 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları %0,9 ve ev eşyası ürünleri satışları %4,9 artarken, giyim ürünleri satışlarında %11,1 düşüş görüldü.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 253 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 48 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.548 adet düşüş yaşandı.

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