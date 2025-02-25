Japonya'da süpermarket satışları artışını sürdürdü

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 0,9 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 3,0 artış yaşanmıştı.

Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 18,2 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,5 milyar yene geldi.

Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 6,4 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları yüzde 4,3 ve ev eşyası ürünleri satışları yüzde 1,0 artarken, giyim ürünleri satışları yüzde 2,5 azaldı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 429 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 13 adet, geçen yılın aynı ayına göre 1.416 adet düşüş yaşandı.