Japonya'da süpermarket satışları kasımda yüzde 3,5 arttı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 3,5 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 1,3 düşüş yaşanmıştı.

Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 4,2 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 106,7 milyar yene yükseldi.

Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 5,5 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları yüzde 5,0 artış olurken, giyim ürünleri yüzde 0,2 ve ev eşyası ürünleri satışları yüzde 7,6 yükseldi.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 307 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 11 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.515 adet düşüş yaşandı.