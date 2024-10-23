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Japonya'da süpermarket satışlarında yıllık bazda artış devam etti

Japonya'da zincir marketlerin ciroları eylülde yıllık bazda üst üste ikinci ayında da artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Japonya'da süpermarket satışlarında yıllık bazda artış devam etti
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Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 1,0 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 3,8 artış yaşanmıştı.

Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 8,5 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 99,5 milyar yene indi.

Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 7,1 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları yüzde 2,6, giyim ürünleri yüzde 2,4 ve ev eşyası ürünleri satışları yüzde 6,14 arttı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 301 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 24 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.502 adet düşüş yaşandı.

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