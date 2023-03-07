Japonya'da ticaret Şubat'ın ilk 20 gününde açık verdi

Japonya'da ticaret 2022 yılı Şubat ayının ilk 20 gününde açık verdi.

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artışla 730,6 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 433,4 milyar yen açık verilmişti.

İhracat yüzde 7,0 artışla 5 trilyon 384,3 milyar yen olurken, ithalat yüzde 11,9 artışla 6 trilyon 114,9 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.