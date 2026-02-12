Japonya’da toptan enflasyon yavaşladı

Japonya’da yıllık toptan enflasyon ocak ayında art arda ikinci ayda da yavaşladı. Ancak yen bazlı ithalat maliyetlerindeki artış, zayıf yenin fiyatlar ve para politikası üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Şirketlerin birbirlerine uyguladığı mal ve hizmet fiyatlarını ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI), Ocak’ta yıllık yüzde 2,3 arttı. Bu oran piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, aralık ayındaki yüzde 2,4’lük artışın altında kaldı.

Verilere göre ocak ayında yakıt fiyatları yıllık bazda yüzde 12,9 gerilerken, demir dışı metallerin fiyatları yüzde 33, tarım ürünleri fiyatları yüzde 22,4 yükseldi. Gıda ve içecek fiyatları ise Aralık’taki yüzde 4,8’lik artışın ardından Ocak’ta yüzde 4,7 arttı.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi, aralık ayında revize edilen yüzde 0,2’lik artışın ardından Ocak’ta yıllık yüzde 0,5 yükseldi.

Analistler, önümüzdeki aylarda yakıt sübvansiyonlarının etkisiyle toptan fiyat artışının ılımlı seyretmesinin beklendiğini belirtti. Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, toptan fiyatlardaki yavaşlamanın gecikmeli olarak tüketici enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti. Hizmet sektörü enflasyonunun da ivme kaybettiğini belirten Koike, fiyat gelişmelerinin Japonya Merkez Bankası’nın faiz artışı planları üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

Toptan fiyat verileri, enflasyonun kalıcı biçimde yüzde 2 hedefine ulaşıp ulaşmadığını değerlendiren Japonya Merkez Bankası için temel göstergeler arasında yer alıyor.