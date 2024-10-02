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Japonya'da tüketici güveni 5 ayın en yüksek seviyesine geldi

Japonya'da hanehalkının ekonomiye bakışı hafif toparlandı ve son 5 ayın en olumlu seviyesine geldi.

Haber Merkezi
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Japonya'da tüketici güveni 5 ayın en yüksek seviyesine geldi
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Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 36,7 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi, Eylül ayında 36,9 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 36,5 seviyesine ineceği yönündeydi.

Böylece endeks Nisan ayında görülen 38,3 seviyesinin ardından en yüksek noktasını gördü.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 0,3 puan düşüşle 34,4'e indi.

Gelir artışı endeksi 0,4 puan artışla 40,1, istihdam endeksi 0,8 puan artışla 42,2 ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 0,1 puan artışla 31,0 seviyesine çıktı.

Anket 15 Eylül son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi. Hanelerin 5.376'sı iki veya daha fazla kişiden, 3.024'ü tek kişiden oluştu. Ankete katılanların yanıtlama oranı yüzde 83,4 oldu.

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