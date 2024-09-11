Japonya'da ücret artışı ilk kez enflasyonu aşacak

Asset Management One'a göre, Japonya'da ücretlerin 2024'ün ikinci yarısında otuz yılı aşkın bir süredir ilk kez reel olarak artması bekleniyor.

Asset Management One, Japonya'da ücretlerin 2023'te olduğundan daha hızlı arttığını belirtti. Ülkedeki ortalama aylık nakit kazançlar temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,6 arttı. Buna karşılık, taze gıdayı hariç tutan Japon çekirdek tüketici fiyat endeksi aynı ayda yüzde 2,7 arttı.

Japon reel ücretleri temmuz ayında yıllık yüzde 0,4 artarak, haziran ayındaki yüzde 1,1'lik artışın ardından üst üste ikinci ay yükseldi.

"Bu durgunluk ekonomiyi neredeyse 30 yıl boyunca geride tuttu"

Asset Management One ekonomistleri, yen ve Japon hisse senetlerindeki son dalgalanmalara rağmen, düzenli ücretlerin bu yaz bu büyüme oranını koruyacağını tahmin ediyor.

Asset Management One ekonomisti Yuko Iizuka, "Japonya'da son otuz yıl, minimum fiyat enflasyonu ve ihmal edilebilir ücret artışı ile tanımlandı" dedi.

Ücretlerin enflasyondan daha hızlı artması, tipik olarak tüketicilerin daha fazla harcanabilir gelire sahip olduğu anlamına geliyor. Iizuka, bu yüksek harcanabilir gelirin büyük kısmının ekonomiye yeniden enjekte edileceğini ve Japonya'nın otuz yıllık durgunluktan çıkmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi."Bu durgunluk ekonomiyi neredeyse 30 yıl boyunca geride tuttu" diyen ekonomist bu 'normun artık değiştiğini belirtti.

Japonya'da büyük şirketler 2024 için ücretleri yüzde 5,28 artırabilir

Uzun vadeli ücret artışını tetikleyen diğer makroekonomik eğilimler arasında işgücü kıtlığı ve yenin dolar karşısındaki zayıflığının zirve yapma olasılığı yer alıyor. Ayrıca, Japonya'nın en büyük sendika grubunun mart ayında Shunto bahar ücret görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamaya göre, büyük şirketlerin 2024 yılı için ücretleri yüzde 5,28 oranında artırması bekleniyor.

Daiwa Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "2024 bahar dönemi ücret görüşmelerinin büyük ücret artışlarının etkilerinin ortaya çıktığı görülüyor" denildi. Keiji Kanda'nın da aralarında bulunduğu Daiwa ekonomistleri geçen hafta yayınladıkları raporda, büyük ölçüde ücret görüşmeleri sayesinde yüksek düzeyde devam eden ücret artışlarının bir sonucu olarak reel ücretlerin artmaya devam etmesinin beklendiğini yazdı.

Daiwa, "Ayrıca ücret artışları ve fiyat geçişkenliği döngüsü nedeniyle temel enflasyon oranının yüzde 2 civarında istikrar kazanmasını bekliyoruz" dedi. Ancak Iikuza, Japonya'nın uzun vadeli ekonomik beklentilerine ilişkin belirsizliğin tüketici harcamalarındaki artışı sınırlayabileceği konusunda uyardı.