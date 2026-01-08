Japonya'da ücretler enflasyona karşı sert düştü

Japonya'da reel ücretler kasım ayında geçen yılın ocak ayından bu yana en hızlı düşüşü gerçekleştirdi. Perşembe günü yayınlanan ön hükümet verileri, düşüşün tek seferlik ikramiye ödemelerindeki keskin düşüşten kaynaklandığını gösterdi.

Çalışma Bakanlığı verileri, tüketicilerin satın alma gücünü gösteren enflasyondan arındırılmış reel ücretlerin kasımda bir yıl öncesine kıyasla yüzde 2,8 gerilediğini gösterdi. Bu oran, ekimde revize edilen yüzde 0,8’lik düşüşün oldukça üzerinde gerçekleşti ve reel ücretlerdeki kayıp serisi üst üste 11’inci aya taşındı.

Toplam nakit kazançları ifade eden nominal ücretler ise yıllık bazda yalnızca yüzde 0,5 artarak Aralık 2021’den bu yana en yavaş yükselişini kaydetti ve 310 bin 202 yene ulaştı. Her iki göstergede de çoğunlukla ikramiyelerden oluşan özel ödemelerdeki yüzde 17’lik düşüş belirleyici oldu.

Bakanlık yetkilileri, kasım ayında açıklanan ikramiye verilerinin öncü nitelikte olduğunu ve kış ikramiyelerinin henüz tam yansımadığını belirtti. Düzenli maaşlar yüzde 2,0 artarken, fazla mesai ücretleri yüzde 1,2 yükseldi. Buna karşılık tüketici enflasyonu yüzde 3,3 ile yüksek seyrini sürdürdü.