Japonya'da üretici fiyatları arttı, faiz artışı beklentisi güçlendi

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Japonya'da şirketlerin mal ve girdi maliyetlerini yansıtan üretici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,2 artarak yüksek seyrini korudu. Veri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) enflasyon baskılarına karşı faiz artırımlarını sürdürmesine yönelik beklentileri destekledi.

Üretici fiyatları beklentinin altında arttı

BOJ verilerine göre üretici fiyat endeks temmuzda yüzde 7,2 yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 7,4 artış yönündeydi.

Aylık bazda ise endeks yüzde 0,1 arttı; haziran verisi yüzde 0,5 artışa revize edildi.

Metal ve kimyasal ürünlerde sert artış

Artışa demir dışı metaller, kimyasal ürünler ve petrol ile kömür ürünleri öncülük etti. Demir dışı metal fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 40,6 artarken kimyasal ürünler yüzde 12,9 yükseldi.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi ise yıllık yüzde 29,1 arttı; bu da yenin değer kaybının ithalat maliyetlerini yukarı çektiğine işaret ediyor.

Orta Doğu gerilimi maliyetleri artırabilir

Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, Orta Doğu'daki yeniden alevlenen gerginliğin ham petrol fiyatlarını yukarı ittiğini ve bunun enerji ile diğer mal maliyetlerini artırarak toptan enflasyonun yeniden hız kazanmasına yol açacağını belirtti.

Yenin daha da değer kaybetmesinin ithalat fiyatlarını yukarı çekebileceğini de vurgulayan Koike, BOJ'un Eylül ayında faiz artıracağını öngördü.

Piyasalar eylülde faiz artışı bekliyor

Tokyo'da çekirdek enflasyon Temmuz'da yüzde 1,9'a yükseldi. BOJ'un Temmuz toplantısı özet tutanaklarının bazı üyelerin enflasyon risklerine karşı daha hızlı faiz artışı gerektiğini savunduğunu ortaya koymasının ardından piyasalar Eylül'deki faiz artışını neredeyse kesinleşmiş gözüyle değerlendiriyor.

Analistler faizin yüzde 1'den yüzde 1,25'e çıkarılmasını öngörüyor.