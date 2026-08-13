Japonya'da üretici fiyatları arttı, faiz artışı beklentisi güçlendi
Japonya'da üretici fiyatları temmuzda yıllık yüzde 7,2 artarak yüksek seyrini sürdürdü. Yenin değer kaybıyla ithalat fiyatlarındaki artış yüzde 29,1'e ulaşırken, piyasaların Japonya Merkez Bankası'nın eylülde faizi yüzde 1,25'e çıkaracağı yönündeki beklentileri güçlendi.
Japonya'da şirketlerin mal ve girdi maliyetlerini yansıtan üretici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,2 artarak yüksek seyrini korudu. Veri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) enflasyon baskılarına karşı faiz artırımlarını sürdürmesine yönelik beklentileri destekledi.
Üretici fiyatları beklentinin altında arttı
BOJ verilerine göre üretici fiyat endeks temmuzda yüzde 7,2 yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 7,4 artış yönündeydi.
Aylık bazda ise endeks yüzde 0,1 arttı; haziran verisi yüzde 0,5 artışa revize edildi.
Metal ve kimyasal ürünlerde sert artış
Artışa demir dışı metaller, kimyasal ürünler ve petrol ile kömür ürünleri öncülük etti. Demir dışı metal fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 40,6 artarken kimyasal ürünler yüzde 12,9 yükseldi.
Yen bazlı ithalat fiyat endeksi ise yıllık yüzde 29,1 arttı; bu da yenin değer kaybının ithalat maliyetlerini yukarı çektiğine işaret ediyor.
Orta Doğu gerilimi maliyetleri artırabilir
Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, Orta Doğu'daki yeniden alevlenen gerginliğin ham petrol fiyatlarını yukarı ittiğini ve bunun enerji ile diğer mal maliyetlerini artırarak toptan enflasyonun yeniden hız kazanmasına yol açacağını belirtti.
Yenin daha da değer kaybetmesinin ithalat fiyatlarını yukarı çekebileceğini de vurgulayan Koike, BOJ'un Eylül ayında faiz artıracağını öngördü.
Piyasalar eylülde faiz artışı bekliyor
Tokyo'da çekirdek enflasyon Temmuz'da yüzde 1,9'a yükseldi. BOJ'un Temmuz toplantısı özet tutanaklarının bazı üyelerin enflasyon risklerine karşı daha hızlı faiz artışı gerektiğini savunduğunu ortaya koymasının ardından piyasalar Eylül'deki faiz artışını neredeyse kesinleşmiş gözüyle değerlendiriyor.
Analistler faizin yüzde 1'den yüzde 1,25'e çıkarılmasını öngörüyor.