Japonya’da üretici güveni kasım ayında son dört yılın zirvesine çıktı

BOJ'un üç aylık Tankan endeksi ile yüksek korelasyon gösteren Reuters'in aylık araştırmasına göre, üretici güven endeksi kasım ayında ekim ayındaki +8 seviyesinden +17’ye yükseldi. Bu seviye en son Ocak 2022’de görülmüştü.

Elektronik sektörüne ait alt endeks, geçen ayki +5 seviyesinden +25’e çıkarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Bir elektronik şirketi yöneticisi, “Zayıf yen ihracata rüzgâr etkisi yapıyor” dedi.

Otomotiv ve taşıma ekipmanları sektörü de benzer şekilde yükseliş gösterdi. Endeks, ekimdeki +9 seviyesinden +27’ye çıktı. Bazı yöneticiler, müşteri siparişlerinin istikrarlı olduğunu belirtti.

Ancak genel üretici endeksinin şubat ayında +15’e gerilemesi bekleniyor. Bazı yöneticiler, otomotiv üretimi ve satışlarındaki durgunluktan endişe duyduklarını ifade etti. Honda, bu ay yıllık satış tahminini %8 düşürerek 3,34 milyon araca çekti. Nissan ise yeniden yapılanma sürecinde Japonya’daki üretim tahminlerini azalttı.

Üreticilere Trump engeli

Üreticiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikalarının Çin ile ticaret gerilimini artırdığına ve talebi öngörmeyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Hizmet sektöründeki güven endeksi +27 seviyesinde sabit kaldı. Turizmdeki yüksek seviyeler, çeşitli hizmet sektörlerini destekledi. Şubat ayı beklentisi de +27 olarak korundu.