Japonya'da vergi indirimi için BOJ'un ETF varlıkları gündemde

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Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi'nin gıda ürünlerindeki tüketim vergisini iki yıl süreyle yüzde 8'den yüzde 1'e indirme planını onayladı. Yıllık gelir kaybının yaklaşık 5 trilyon yen, diğer ifadeyle 31,71 milyar dolar olması bekleniyor.

Takaichi, vergi indiriminden kaynaklanan açığın yeni borçlanma yerine vergi dışı gelirlerle karşılanacağını açıklamıştı. İktidardaki Liberal Demokrat Partinin vergi komisyonunda görev yapan Daishiro Yamagiwa, BOJ'un ETF satışlarından elde edilecek gelirin finansman seçenekleri arasında değerlendirilebileceğini söyledi.

Yamagiwa, BOJ'un mevcut planı kapsamında tüm ETF varlıklarının satışının yaklaşık bir asır süreceğini belirterek hisse fiyatlarının yüksek olduğu mevcut ortamda satış hızının artırılmasının düşünülebileceğini ifade etti.