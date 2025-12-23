Japonya'da zincir marketlerin satışları yükseldi

Japonya Franchise Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, yedi büyük market zincirindeki aynı mağaza satışları 950,95 milyar yen olarak kaydedildi ve dokuzuncu ardışık aylık artışı işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en yoğun alışveriş dönemi olarak bilinen ve Şükran Günü'nü takip eden Kara Cuma, birçok marketin siyah temalı gıdalar pazarlaması veya önemli indirimler sunmasıyla Japonya'da da yaygınlaşıyor.