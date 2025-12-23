Japonya'da zincir marketlerin satışları yükseldi
Japonya'da zincir marketlerin Kasım ayı satışları, tüketicilerin artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmaya çalışmasına rağmen, Karaca Cuma promosyonlarının da katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.
Japonya Franchise Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, yedi büyük market zincirindeki aynı mağaza satışları 950,95 milyar yen olarak kaydedildi ve dokuzuncu ardışık aylık artışı işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en yoğun alışveriş dönemi olarak bilinen ve Şükran Günü'nü takip eden Kara Cuma, birçok marketin siyah temalı gıdalar pazarlaması veya önemli indirimler sunmasıyla Japonya'da da yaygınlaşıyor.