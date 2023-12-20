Japonya'dan 12 yıl sonra bütçesini küçültme planı

Bu mali yılın bütçesinde öngörülen 114.4 trilyon yen ile karşılaştırıldığında bütçenin 112.1 trilyon yen (782 milyar dolar) olması bekleniyor.

Hükümet, Mart 2026'da sona erecek mali yıla kadar yeni tahvil satışları ve borç servis maliyetleri hariç olmak üzere denk bütçe gibi daha da zor bir hedefe ulaşmak için mücadele ediyor.

2024-25 mali yılında vergi gelirinin 69,6 trilyon yen ile bu yılki 69,4 trilyon yenlik tahminin biraz üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmekte.

Hükümet vergi gelirlerindeki artışa ve harcamalardaki kesintilere güvenerek yeni tahvil ihracını üst üste üçüncü yıl azaltmayı planlıyor.