Japonya'dan 135 milyar dolarlık destek paketine onay

Japonya, yaşam maliyetlerini düşürmek için yaklaşık 135 milyar dolarlık destek paketini onayladı.

Japonya'da hükümet, artan yaşam maliyetlerini hafifletmek amacıyla yaklaşık 135 milyar dolar değerindeki ekonomik destek paketine onay verdi.

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Takaiçi Sanae hükümeti, ekonomiyi canlandırma hedefleri kapsamında önlemler alıyor.

Bu kapsamda hükümet, yükselen yaşam masraflarıyla mücadele kapsamında 2026 için ekonomik destek paketini onayladı.

135 milyar dolar değerindeki paketin, özel sektör ve yerel yönetimlerin harcamaları da dahil edildiğinde yaklaşık 272 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Paket kapsamında hükümetin, 2026'nın ilk çeyreğinde elektrik ve doğal gaz faturalarına 3 milyar dolardan fazla destek sağlaması bekleniyor.

Eyalet bazında önlem alınması amacıyla bu paketten yerel yönetimlere 13 milyar dolar değerinde yardım fonu ayrılması bekleniyor.

Pakete, hane başına düşen çocuk sayısına göre nakit yardımı ve gıda kuponu gibi desteklerin de dahil edilmesi planlanıyor.

Kısa vadeli çözümlerin yanı sıra gemi imalatı ve yapay zeka gibi alanlarda yatırımın artırılması da hedefleniyor.

