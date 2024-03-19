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Japonya'dan 17 yıl sonra kritik 'faiz' kararı

Japonya Merkez Bankası, 8 yıl sonra negatif faiz politikasını sona erdirirken; 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı.

Haber Merkezi
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Japonya'dan 17 yıl sonra kritik 'faiz' kararı
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Japonya Merkez Bankası (BOJ), 8 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vererek 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı. BOJ yeni kısa vadeli faiz hedefini yüzde 0-0.1 aralığında belirleme kararı aldı.

BOJ, 2016'dan bu yana uygulanan ve uzun vadeli faiz oranlarını sıfır civarında sınırlayan getiri eğrisi kontrol (YCC) politikasını da kaldırdı.

Ancak BOJ, daha önce olduğu gibi "aynı miktarda" devlet tahvili almaya devam edeceğini ve getirilerin hızlı bir şekilde artması durumunda alımları artıracağını açıkladı.

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