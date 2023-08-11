Japonya’dan batarya ve çip üreticilerine vergi indirimi hazırlığı

Japonya batarya ve çip gibi stratejik ürünler üreten şirketler için vergi indirimleri sağlamayı planlıyor. Nikkei gazetesinin haberine göre Japon hükümeti, 2024 mali yılı vergi kanunu revizyonunda Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın Japonya'da stratejik öneme sahip ürünler üreten şirketler için vergi indirimleri sağlamasını önerecek.

Japonya atacağı bu adım ile ABD ve Avrupa Birliği'nin şirketleri üretimlerini Çin'den geri getirmeye teşvik etmeyi amaçlayan sanayi politikalarını takip edecek ve aynı zamanda ülkenin enerji dönüşümünü kolaylaştıracaktır.

Haberine göre, ABD'deki Enflasyon Azaltma Yasası'na benzer şekilde, planlanan program batarya ve çip üretimine dayalı olarak kurumlar vergisini azaltacak.