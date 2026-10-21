Japonya'dan enflasyon mesajı: Kalıcı enflasyon döneminin eşiğindeyiz
Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ekonominin ücret artışlarıyla desteklenen kalıcı enflasyon dönemine geçişin eşiğinde olduğunu belirterek hükümet ile Japonya Merkez Bankası arasında politika ayrılığı bulunmadığını söyledi.
Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ülke ekonomisinin ithalat maliyetlerinden kaynaklanan fiyat artışlarından ücret yükselişlerinin desteklediği kalıcı enflasyon dönemine geçişin eşiğinde olduğunu söyledi. Katayama, hükümetin vergi indirimleriyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası arasında görüş ayrılığı bulunmadığını belirtti.
Katayama: BoJ ile görüş ayrılığımız yok
Parlamentoda konuşan Katayama, Japonya ekonomisinde fiyat artışlarının halen yüksek ithalat maliyetlerinden etkilendiğini, ancak ücret artışlarına dayalı sürdürülebilir enflasyona geçişin yaklaştığını ifade etti.
Hükümetin tüketim vergisini düşürme planının BoJ'un faiz artırımlarıyla enflasyonu kontrol altına alma çabalarıyla çelişip çelişmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Katayama, merkez bankasıyla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Katayama, hükümet ile BoJ'un ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri arasında farklılık görmediğini vurguladı.
Gıda üzerindeki yüzde 8'lik vergi iki yıllığına kaldırılacak
Başbakan Sanae Takaichi yönetimi, artan yaşam maliyetlerinin hane halkı üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla gıda ürünlerine uygulanan yüzde 8'lik tüketim vergisini gelecek yılın nisan ayından itibaren iki yıl süreyle kaldırmayı planlıyor.
Hükümetin doğrudan nakit destekleri de aynı hedef doğrultusunda uygulanacak.
Katayama, vergi indirimlerinin talebi canlandırarak enflasyonu artırıcı etki yaratabileceğini kabul etti.
Bununla birlikte sorumlu ve proaktif maliye politikalarının ülkenin üretim kapasitesini güçlendireceğini ve enflasyonu hızlandırmayacak şekilde uygulanacağını söyledi.