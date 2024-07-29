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Japonya'dan faiz dışı fazla beklentisi

Japonya, ekonomideki iyileşmeler ve güçlü şirket karlarının vergi gelirlerini artırmasıyla Japonya'nın 2002'den bu yana ilk kez gelecek yıl faiz dışı bütçe fazlası verme hedefine ulaşmayı bekliyor.

Haber Merkezi
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Japonya'dan faiz dışı fazla beklentisi
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Analistler, bu başarının Başbakan Fumio Kishida'nın yönetiminin Japonya'nın ülkenin parçalanmış mali durumunu düzeltmede ilerleme kaydettiğini savunmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Hükümetin en üst düzey ekonomik konseyinin toplantısında sunulan revize edilmiş bir tahmine göre, Japonya 2025 mali yılında 0,8 milyar yen (5,2 milyon dolar) faiz dışı bütçe fazlası elde edecek, bu da vergi gelirlerinin harcamaları biraz aşacağı anlamına geliyor.

Ocak ayında yapılan tahminde Japonya'nın 1,1 trilyon yen faiz dışı bütçe açığı vereceği öngörülüyordu.

Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını mevcut sıfıra yakın seviyelerden yükseltmesi ve bunun Japonya'nın devasa kamu borcunu finanse etme maliyetini artırması nedeniyle faiz dışı bütçe fazlası elde etmek özellikle önemli hale geldi.

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