  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya'dan Nijerya'ya yatırım kararı
Takip Et

Japonya'dan Nijerya'ya yatırım kararı

Japonya, Nijerya’daki girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini desteklemek amacıyla 30,9 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya'dan Nijerya'ya yatırım kararı
Takip Et

Nijerya Bütçe ve Ekonomik Planlama Bakanı Atiku Bagudu ve Japonya'nın Abuja Büyükelçi Yardımcısı Kozaki Hitachi, başkent Abuja'da düzenlenen törenle 30,9 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı.

Bagudu, törende yaptığı konuşmada, Japonya'nın Nijerya'ya yaptığı yatırımların çok sektörlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlü sinerjisini vurguladı.

Yatırımların, Nijerya'nın "Yenilenmiş Umut Gündemi" ile örtüştüğünü kaydeden Bagudu, "Bu girişimler yalnızca Nijeryalı yenilikçilere güç kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumlarımızdaki yaşam kalitesini artırmada da önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Hitachi ise Abuja'da kurulacak girişimcilik merkezinin, ülkedeki yenilikçilik ekosisteminin merkezi haline geleceğini ve girişimcilere mentorluk, ağ oluşturma ve teknik destek gibi olanaklar sunacağını ifade etti.

Fiziksel ve kurumsal altyapıya yapılan bu yatırımla, Nijeryalı girişimcilerin fikirlerini iş fırsatlarına dönüştürmelerinin hedeflendiğini söyleyen Hitachi, ikinci projenin ayrıca girişimcilere özel bir finansman mekanizması oluşturduğunu ve girişimcilik merkezini tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Hitachi, Japonya'nın bu projeyi hayata geçirmek için ilk olarak Nijerya'yı seçtiğine dikkati çekerek, bunun Japonya'nın dış politikası ve Afrika'nın en büyük ekonomisine olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak...ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak...Yaşam

 

Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Trump mayıs ayında Türkiye'ye gelecek mi?Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Trump mayıs ayında Türkiye'ye gelecek mi?Dünya

 

Küresel Ekonomi
New York Fed Başkanı Williams: Gümrük vergileri enflasyonu artıracak, büyümeyi yavaşlatacak
Gümrük vergileri enflasyonu artıracak, büyümeyi yavaşlatacak
Jeffrey Sachs: Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz
Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz
ABD'de tüketici güveni Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyede
ABD'de tüketici güveni Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyede
ABD bankalarından güçlü başlangıç: Wall Street’in devlerinden pozitif bilançolar!
ABD bankalarından güçlü başlangıç: Wall Street’in devlerinden pozitif bilançolar!
ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı
ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı
Çin’in gümrük vergisi artırımlarının sonu mu?
Çin’in gümrük vergisi artırımlarının sonu mu?