Japonya'dan Nijerya'ya yatırım kararı

Nijerya Bütçe ve Ekonomik Planlama Bakanı Atiku Bagudu ve Japonya'nın Abuja Büyükelçi Yardımcısı Kozaki Hitachi, başkent Abuja'da düzenlenen törenle 30,9 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı.

Bagudu, törende yaptığı konuşmada, Japonya'nın Nijerya'ya yaptığı yatırımların çok sektörlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlü sinerjisini vurguladı.

Yatırımların, Nijerya'nın "Yenilenmiş Umut Gündemi" ile örtüştüğünü kaydeden Bagudu, "Bu girişimler yalnızca Nijeryalı yenilikçilere güç kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumlarımızdaki yaşam kalitesini artırmada da önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Hitachi ise Abuja'da kurulacak girişimcilik merkezinin, ülkedeki yenilikçilik ekosisteminin merkezi haline geleceğini ve girişimcilere mentorluk, ağ oluşturma ve teknik destek gibi olanaklar sunacağını ifade etti.

Fiziksel ve kurumsal altyapıya yapılan bu yatırımla, Nijeryalı girişimcilerin fikirlerini iş fırsatlarına dönüştürmelerinin hedeflendiğini söyleyen Hitachi, ikinci projenin ayrıca girişimcilere özel bir finansman mekanizması oluşturduğunu ve girişimcilik merkezini tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Hitachi, Japonya'nın bu projeyi hayata geçirmek için ilk olarak Nijerya'yı seçtiğine dikkati çekerek, bunun Japonya'nın dış politikası ve Afrika'nın en büyük ekonomisine olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.