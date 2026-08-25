Japonya'dan şirketleri harekete geçirecek vergi hamlesi

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Gündemdeki düzenlemeye göre, ana faaliyet dışındaki işlerin satışından doğan kazançlar üzerinden alınan yaklaşık %30'luk kurumlar vergisi süresiz olarak ertelenebilecek. Bunun için şirketlerin satıştan elde ettikleri geliri birkaç yıl içinde ana faaliyet alanlarıyla uyumlu satın almalara yönlendirmeleri ve bu işlere yatırım taahhüdünde bulunmaları gerekecek.

Teklifin bu ay sonunda yapılacak vergi reformu talepleri kapsamında sunulması, ayrıntıların ise gelecek mali yıl için yıl sonunda onaylanacak nihai vergi reformu paketinden önce netleştirilmesi bekleniyor.

Düzenleme, Almanya'nın 2000'li yılların başında hayata geçirdiği ve şirketlerin hisse satışlarından elde ettiği kazançları büyük ölçüde vergiden muaf tutan reformu örnek alıyor. Söz konusu uygulama, Almanya'daki yoğun çapraz ortaklık yapısının çözülmesine ve şirketlerin iş portföylerini yeniden şekillendirmesine katkı sağlamıştı.

Japonya'da şirketler, ana faaliyet alanı dışındaki varlıkların satışından elde edilen kazançların vergilendirilmesi nedeniyle bu işlerden çıkmakta isteksiz davranabiliyor. Bu durum, varlıkların daha yüksek değer yaratabilecek sahiplerine devredilmesini zorlaştırırken sermayenin düşük getirili alanlarda kalmasına yol açıyor.