  3. Japonya'dan yatırımı teşvik için yeni plan
Japonya'dan yatırımı teşvik için yeni plan

Konuya yakın kaynakların Yomiuri'ye verdikleri bilgilere göre Japon hükümeti, yerel kurumsal yatırımı teşvik etme çabalarının bir parçası olarak işletmelerin sermaye yatırımlarının değerinin yüzde 8'ini kurumlar vergisi yükümlülüklerinden düşmelerine olanak tanıyan bir vergi teşviki başlatmayı planlıyor.

Hükümetin sermaye yatırımı teşvik vergi sistemi, 2026 mali yılı vergi reformlarına dahil edilecek.

Hükümet, ABD'nin yüksek tarife politikalarının etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı azalan şirketlere yatırımları için kesinti tutarını yüzde 15'e çıkararak tercihli muamele sunacak.

Vergi indirimi planı beş yıllık sınırlı süreli bir tedbir olacak ve yıllık 500 milyar yen vergi indirimi sağlaması bekleniyor.

Yapılan ilk toplantılar, toplam yatırımın yaklaşık yüzde 80'inin yapay zeka, yarı iletkenler, gemi inşa ve kuantum teknolojisi gibi alanları içeren Başbakan Sanae Takaichi yönetimi tarafından belirlenen 17 stratejik sektöre yönlendirilmesinin beklendiğini gösteriyor.

