Japonya'dan yen hamlesi

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japon hükümetinin yenin çok keskin bir şekilde zayıflaması halinde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Suzuki düzenlediği basın toplantısında, "Döviz piyasasını güçlü bir aciliyet duygusuyla izliyoruz" diye konuşurken, Yen'deki aşırı hareketlere karşı "mümkün olan her türlü önlemi alacağız" dedi.

Suzuki hükümetin belirli bir yen seviyesini hedeflemediğini ancak volatiliteye odaklandığını yineledi.

Japon yeni, ABD doları karşısında bu sabah 149,75-149,89 aralığında işlem görüyor, şu sıralarda da 149,86 seviyesinde.