Japonya'dan yen zayıflığına karşı müdahale mesajı

Katayama, ek bütçenin onaylandığı kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi, döviz piyasasında gerektiğinde her an yanıt vermeye hazırız" dedi.

Yenin zayıflığını düzeltmek için para politikasının temel bir unsur olup olmayacağına ilişkin soruya Katayama, belirli seviyeler hakkında konuşmaktan kaçındı. Ancak Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ile para politikası konusunda "birçok aynı görüşü" paylaştığını belirtti.

Katayama'nın açıklamaları sırasında yen, dolar karşısında 160 seviyesine yakın işlem görüyordu. Bu seviye, Japon yetkililerin nisan sonunda para birimini desteklemek için müdahalede bulunduğu bölgeye yakın bulunuyor. Söz konusu yen alım operasyonları, para birimini geçici olarak dolar karşısında yaklaşık 155 seviyesine taşımıştı.

Doların güçlü seyrini sürdürmesi, Japon yeninin bu sabah 160 seviyesine gerilemesine yol açtı. Körfez'de çatışmaların yeniden alevlenmesi, güvenli liman talebiyle ABD dolarını destekledi.

SMBC baş döviz stratejisti Hirofumi Suzuki, ham petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının yen satış baskısının artmasını kolaylaştırdığını belirtti. Suzuki, dolar/yen için 160-161 bölgesinin izlenen alan olabileceğini ifade etti.