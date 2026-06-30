Japonya'dan yendeki aşırı dalgalanmaya müdahale mesajı

Katayama, salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Gerektiği her an döviz piyasasında uygun adımları atacağız" dedi.

Japon ve ABD'li maliye yetkilileri arasında yakın zamanda gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya da değinen Katayama, kararlı adımlar atılmasının seçenekler arasında olduğunun teyit edildiğini belirtti. Açıklama, Japon hükümetinin yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale edebileceği şeklinde değerlendirildi.

Yenin değer kaybı, Japonya'nın yakın dönemde gerçekleştirdiği rekor düzeydeki döviz müdahalelerine rağmen devam etti. Faiz farklarının yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle dolara yönelen güvenli liman talebi, Japon para birimi üzerindeki baskıyı artırdı.

Japon yetkililer, zayıf yenin enerji ve gıda gibi ithal ürünlerin maliyetini artırması nedeniyle döviz piyasasına müdahale edebilecekleri yönünde daha önce de çok sayıda açıklama yaptı.

Birçok analist, Japonya'nın tek taraflı müdahalelerinin yene kalıcı destek sağlayamaması nedeniyle Japonya ve ABD'nin ortak müdahalesinin daha başarılı olabileceğini değerlendiriyor.