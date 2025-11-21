Japonya'dan yene müdahale sinyali

Maliye Bakanı Satsuki Katayama, bu sabah gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümet, eylül ayında yayımlanan Japonya-ABD ortak bildirisinde belirtilen yaklaşıma uygun olarak, spekülasyonun neden olduğu hareketler de dahil olmak üzere, düzensiz döviz hareketlerine karşı gerektiğinde uygun önlemleri alacaktır. Eylül ayında yayınlanan Japonya-ABD maliye bakanları bildirisinde döviz müdahalesi açıkça yer aldığı için, bu doğal olarak bizim de değerlendirebileceğimiz bir seçenek” ifadelerini kullandı.

Japon maliye bakanının uyarıda “müdahale” kelimesini kullanması yenin değerini ancak kısa süreliğine güçlendirebildi.

Katayama’nın konuşmasından hemen önce 157,43 civarından işlem gören dolar/yen kısa süreliğine 157,20’ye geriledi, ardından bir kez daha yükseldi. Japon para birimi, ocak ayından bu yana en zayıf seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Yendeki toparlanmanın uzun soluklu olamayışı, Tokyo yönetiminin pazartesi günü Japonya’daki resmi tatil öncesinde harekete geçeceği konusunda piyasa oyuncularının ikna olmadıklarını gösterdi.

Piyasa oyuncuları dolar/yen kurunda, yetkililerin geçen yıl defalarca piyasaya müdahale ettiği 160 seviyesini takip ediyor. Başbakan Sanae Takaichi’nin teşvik yanlısı politikalarının, Japonya Merkez Bankası’nı yakın vadede faiz artırımından caydırabileceği yönündeki spekülasyonlar da dahil olmak üzere, birçok faktör yen üzerinde baskıya neden oluyor.

"BOJ faiz artırımına hala isteksiz"

National Australia Bank Ltd.’nin döviz stratejisti Rodrigo Catril, “Yen, oynamak için çok keskin bir oyuncak haline geliyor. Piyasa, Japon yetkililerin açıklamalarına karşı duyarsızlaşıyor ve yenin zayıflamasını haklı gösteren sağlam makro argümanlar var” dedi.

Catril, “Enflasyon, BOJ’un hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor, ancak BOJ faiz artırımına hala isteksiz. Siyasi etki yeni bir tema olarak ortaya çıkıyor ve BOJ’un güvenilirliği tehlikede” ifadelerini kullandı.