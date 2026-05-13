Japonya'nın 20 yıllık devlet tahvili faizi 29 yılın zirvesinde

Japonya'nın 20 yıllık devlet tahvili getirisi, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon baskısını artırmasıyla ocak ayındaki zirvesini aşarak 1997'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

20 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan artışla yüzde 3,495'e yükselerek 20 Ocak'ta görülen yüzde 3,46 seviyesindeki önceki zirveyi aştı.

10 yıllık ve 30 yıllık tahvil getirileri de 5'er baz puan yükselerek sırasıyla yüzde 2,59 ve yüzde 3,86 seviyesine çıktı.

Bloomberg News'in haberine göre, ABD ile İran'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik karşılıklı teklifleri reddetmesinin ardından petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi, kısa vadeli çözüm beklentilerini zayıflatırken Japon devlet tahvili getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskının arttığı belirtildi.