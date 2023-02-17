Japonya'nın bakır kablo satışları yüzde 6,2 düştü

Japonya'nın Ocak ayında yurt içi ve yurt dışı bakır kablo satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 düşerek 46 bin 600 ton oldu.

Japonya Elektrik Teli ve Kablo İmalatçıları Birliği'nin geçici verilerine göre Aralık ayında satışlar yüzde 0,8 düşüşle 53 bin 377 ton olmuştu.

Ocak ayında bakır kablo satışları içinde ihracatın payı 500 ton ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,2 düştü.