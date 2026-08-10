Japonya'nın cari dengesi 17 ay sonra ilk kez açık verdi

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Haziranda mal ve hizmet dengesi 363,7 milyar yen açık verirken, dış ticaret açığı 135,2 milyar yen olarak gerçekleşti. Artan petrol ithalat maliyetleri dış ticaret dengesini aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı.

Japonya'nın cari fazlasının en önemli kaynaklarından biri olan menkul kıymet ve doğrudan yatırımlardan elde edilen birincil gelir dengesi ise yabancı yatırımcılara yapılan daha yüksek temettü ödemeleri nedeniyle yüzde 74 azalarak 380 milyar yene geriledi.

Buna karşın yılın ilk yarısında cari işlemler fazlası güçlü seyrini korudu. Ocak-haziran döneminde cari fazla yüzde 22,5 artarak rekor 17,4 trilyon yene ulaştı. Bu artışta yapay zekâ veri merkezlerine yönelik güçlü yarı iletken ihracatının desteklediği dış ticaret fazlası etkili oldu.